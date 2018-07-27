'Fetullah Gülen öldü, mezarının yerini biliyorum'

İlahiyatçı Cevat Akşit, bir haber sitesine yaptığı konuşmada FETÖ lideri Fethullah Gülen hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Uzun yıllar Kanal 7'de program yapan ve İslamcı gazetelerde yazılar yazan Cevat Akşit, Fetullah Gülen'in öldüğünü ve cesedinin ise Yahudi mezarlığına gömüldüğünü öne sürdü.

Cevat Akşit muhabire; "Gizli şeyleri söyletiyorsun bana... FETO öldürüldü, sağ değil. Yaşamıyor şu anda Yahudi mezarlığında mezarı da..." dedi. Cevat Akşit konuşmasına şöyle devam etti:

"Yoksa bizim polis onu getirecekti Türkiye'ye, şimdi onun öldüğünü biliyor bizim polislerimiz. Burada papaz var ya bir tane 'onu vermezseniz biz de bunu vermeyeceğiz' diyorlar. Öldürdüler onu, çoktan öldü. Öldüğü yeri de biliyorum ben; New Jersey'de... Yahudi mezarlığında gömüldü. İstihbaratta adamın var mı, özel konuşabileceğin adam varsa sorabilirsin. Yok oldu gitti."