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27 Temmuz 2018 12:08
Halk otobüsü TIR’a çarptı : Ölü ve yaralılar var
SAKARYA’nın Sapanca ilçesi Arifiye mevkiinde halk otobüsü, U dönüşü yapan TIR’a çarptı.
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Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.
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