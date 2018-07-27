27 Temmuz 2018 12:08

Halk otobüsü TIR’a çarptı : Ölü ve yaralılar var

SAKARYA’nın Sapanca ilçesi Arifiye mevkiinde halk otobüsü, U dönüşü yapan TIR’a çarptı.
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Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

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