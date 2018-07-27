HSK'da yaz kararnamesiyle tasfiye

HSK’nin kararnamesi ile 3 bin 320 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi. Hukukçu Karardağ, “HSK yaz kararnamesi tam anlamıyla bir ödüllendirme, tasfiye ve cezalandırma kararnamesidir” dedi

ŞEBNEM SUBAŞI/BİRGÜN- Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), hâkim ve savcıların yaz atama kararnamesini tamamladı. Kararname ile 3 bin 19’u adli 301’i idari, 3 bin 320 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi. ‘Kendi isteğiyle emekli olan’ ve koruması ‘Adnan Oktar soruşturmasında’ gözaltına alınan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu’nun yerine İstanbul Anadolu Başsavcı Vekili Metin Saruhan atandı. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Başsavcı Ömer Faruk Aydıner İzmir Başsavcılığı’na getirildi. Öte yandan kararnamelerle, yeni kurulan Sakarya ve Konya Bölge Adliye Mahkemelerine de ilk kez hâkim ve savcı ataması yapıldı.

Konuya ilişkin konuşan hukukçu Mustafa Karadağ, kararnameyi, ‘ödüllendirme, tasfiye ve cezalandırma’ olarak nitelendirdi. Yargının demokrat ve cumhuriyetçi unsurlarının tasfiye edildiğini dile getiren Karadağ, şunları söyledi: “Bu ödüllendirmeleri zaten bir Yargıtay yörüngesi içinde yaptılar. Daha sonra da kararnamenin içinden bazı başsavcılar, ki bunlar hükümete uyumlu çalıştığı bilinen başsavcılardır, daha büyük yerlere, örneğin Konya Başsavcısı İzmir Başsavcılığı’na gidiyor. İstanbul hâkimi iken İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı oluyor. Asıl mesele iç tasfiye kısmında. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Bayram Kaput, daha önce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcıydı, geçen yıl Bakırköy’e verildi ve şimdi son kararname ile Mardin’e verildi. Bu kişi Yargıçlar Sendikası Yönetim Kurulu üyesidir.”

‘Tasfiye sabırla yaptıkları bir iş’

Karadağ, sözlerini şöyle sonlandırdı: “ Hiçbirisinin talebi yok ama bunlar bu teşkilat içinde hep ‘demokrat, cumhuriyetçi’ diye bilinen insanlardır. Bir tarikatla, cemaatle bağları olmayan insanlar. Halis Gümüşoğlu’nu Bursa Hâkimi iken Adana’ya gönderdiler. Siyasi iktidarın, yargının içindeki demokrat ve cumhuriyetçi unsurları tasfiyesi sabırla yaptıkları bir iştir. Yavaş yavaş adım adım ilerliyorlar. Bizim arkadaşlarımıza yaptıkları bu tasfiyeler kalanlara bir tehdittir.”