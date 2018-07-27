Silivri'de işkence iddiası

HÜSEYİN ŞİMŞEK/BİRGÜN- Silivri Cezaevi’nde bu kez jandarmalar tarafından ‘postallı’ işkence uygulandığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, 17 Temmuz Salı günü Silivri 6 No’lu Cezaevi’nde hükümlü ve tutukluların bulunduğu alana gelen gardiyanlar, ortak alanda bir not bularak bunun sahibini öğrenmeye çalıştı. Notun sahibinin ortaya çıkmasını isteyen gardiyanlar durumu cezaevi yönetimine bildirdi. Yönetimin bilgilendirdiği savcı ise jandarmaların notun sahibini bulması için koğuşlara girmesi talimatını verdi.

Ardından koğuşlara gelen jandarmalar mahkûmları kelepçeleyerek dışarı çıkarmak istedi. Kelepçeyi kabul etmeyen mahkûmlardan Cem Özcan, kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü jandarmayı uyardıktan sonra şiddet gördü. Özcan’a en az 20 jandarmanın saldırdığı, saldırının ardından Özcan’ın vücudunun birçok yerinde morlukların oluştuğu öğrenildi. Özcan’ın darp raporu aldığı bildirildi.

Adli tatil bahanesi

20 Temmuz’da gerçekleştirilen ziyarete eşini görmek için giden Dilek Bal Özcan tarafından fark edilen bu kötü muamele ise yargıya iletilemedi. Savcılığa suç duyurusunda bulunmak istediğini ifade eden Bal Özcan, “Savcı, adli tatil olduğu için dilekçeyi işleme alamayacağını söyledi. Yapılan bu işkence cezasız bırakılmak isteniyor” dedi.