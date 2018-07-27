Botanik Bahçesi için Almanya'dan çağrı

Türkiye’nin en eski botanik bahçelerinden biri olan ve müftülüğe devredilmesinin ardından tahliyesi gündeme gelen İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi’nin çığlığı Almanya’ya kadar ulaştı. Almanya’da yaşayan Prof. Inge Hansen-Schaberg tarafından Alman yetkililere yazılan dilekçede botanik bahçesinin tarihi anımsatılarak kurtarılması için çağrıda bulunuldu.

İlişkilerin sembolü

Prof. Inge Hansen-Schaberg, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı’na yazdığı dilekçede botanik bahçesinin tahliyesinin gündemde olduğunu anımsatarak “Sizden değerli, uluslararası saygın ve çok ziyaret edilen botanik bahçesini korumaya çalışmanızı rica ediyoruz” dedi. Schaberg botanik bahçesinin adını botanikçi Alfred Heilbronn’dan aldığını belirterek bahçeyi Heilbronn’un kurduğunu anlattı. Botanik bahçesinin binasının da yıkılmasının gündemde olduğunu anlatan Schaberg dilekçesinde özetle “Botanik bahçesi sadece Türk tarihinin önemli bir sayfası değildir, aynı zamanda Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri de sembolize etmektedir” ifadelerine yer verdi.



Botanik Bahçesi TBMM’de

Öte yandan Botanik Bahçesi’nde yaşanan süreci CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli milletvekili Gülizar Biçer Karaca TBMM gündemine taşıyarak konuyla ilgili bir soru önergesi verdi. Karaca, 83 yıllık Cumhuriyet mirası olan, yılda 15 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapan Botanik Bahçesi’nin, anabilim dalı ve laboratuvarlarının bütünlüğünün bozulmadan tüm alanın mevcut haliyle korunması gerektiğini belirterek tahliyenin durdurulmasını istedi.

Atatürk davet etmişti



Botanikçi Alfred Heilbronn Türkiye’ye Atatürk’ün davetiyle 1933’te geldi. Nazi Almanyası’ndan kaçan Alfred Heilbronn 1935-1955 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde çalıştı, Türkiye’nin ilk biyolog ve farmakologlarını yetiştirdi. Alfred Heilbronn tarafından kurulan Botanik bahçesi , Türkiye’nin en eski, dünyanın en saygın botanik bahçelerinden biri. 1995’te sit alanı ilan edildi ve içindeki bitkiler, yerinde korunması gerekli olan tabiat varlıkları olarak tescillendi. İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi’nin 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edildiği ortaya çıkmıştı. Daha sonra İl Müftülüğü botanik bahçenin tam olarak nasıl kullanılacağına dair somut bir bilgi vermemişti. Geçen haftalarda tahliye işlemi için düğmeye basıldı. Bahçe için yeni bir yerin tahsis edilmemesi üzerine CHP’liler ve yurttaşlar da geçen günlerde Botanik Bahçesi’ne giderek incelemelerde bulunmak istedi. Ancak CHP’liler ve yurttaşlar içeriye alınmadı.