Sağlıkta dövizi olana öncelik yasalaştı

BURCU CANSU/BİRGÜN- Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasa ile de sağlık sektörü baştan şekillendiriliyor. Meclisten geçen yasaya göre vatandaş randevu alırken, tedavi ve ameliyat olurken aylarca beklemek zorunda kalacak. Mevcut sorunlar bu şekildeyken yabancı uyruklu hastalara ise öncelik tanınacak.

Öncelik yabancıya

Erdoğan’ın talimatı gündeme gelen düzenleme Meclis’ten geçti. Yeni düzenleme ile hisselerinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait Uluslararası Sağlık Hizmetleri (USHAŞ) unvanı ile bir anonim şirket kurulacak. Sağlık turizminden döviz geliri sağlamak amacıyla kurulan bu şirket, ülkede sunulan hizmetlerin tanıtımı konusunda ‘piar’ çalışması yapacak.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Bulut, yeni düzenleme ile hedeflenenin, “şirketleşme” olduğuna vurgu yaparken, “Sağlık turizmi kapsamında gelen hastaların tedavileri sıra beklemeksizin öncelikli olarak yapılacaktır” dedi.

Konu ile ilgili İstanbul Uluslararası Sağlık ve Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ali Kodan yaptığı açıklamada, Türkiye’de sağlık hizmetine dünyanın birçok ülkesinden daha ucuza ulaşmanın mümkün olduğunu söyleyerek, “Anjiyo sadece 5 bin, kalp kapakçık değişimi 17 bin dolar, diz eklem değişimi 11 bin dolar civarında. Bu fiyatlar gelişmiş ülkelerin çok altında” diye konuştu. Vatandaşın sağlık bütçesi ortadayken yapılan bu açıklama “paran kadar sağlık” anlayışında da yeni bir döneme geçildiğini gösteriyor.

Hedef şirketleşme

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Bulut, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, “Sağlıkta Dönüşüm Programının sonuçlarından hedefleri neoliberal yapılanma ve şirketleşmedir. Son torba yasayla kurulan bu şirket Kamu İhale ve Kamu İhale Sözleşmeleri kanunları kapsamı dışında ve yeni bir yap-işlet-devret modeli olacağı görülmektedir” dedi.

Türkiye’de sağlık sektörünün uluslararası ve yerli sermayenin iştahını kabartan bir düzeyde olduğuna vurgu yapan Bulut, şunları söyledi: “Bu şirketin yurt dışında hastaları Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına, özellikle şehir hastanelerine çekmek için tanıtımlar yapmaya, transferleri ve randevuları sağlamaya ve de hastanın işlemlerinin bitmesiyle ülkelerine ulaştırmaya yönelik çalışmaları olacak. Türkiye’de ‘‘paran kadar sağlık’’ dönemindeyiz. Sağlık turizmi kapsamında gelen hastaların tedavileri sıra beklemeksizin öncelikli olarak yapılacaktır. Türkiye’deki hastaların telefonla randevu sistemleri sorunludur ve uzun tarihlere gün verilmektedir. Tanı ve tedavi aşamasında yine beklemeler söz konusudur. Türkiye’de hazineden çıkan veya hazine garantili yapılan yatırımların tümünün gideri kamunun cebinden çıkmaktadır ama buradan gelen gelirinse bir takım şirketlere ve ortaklarına aktarılacağı bir model bu. Yatırımı yapan ve yatırım için 25 yıl boyunca borçlanan kamudur, bu yatırımlardan hizmette öncelikli yararlananlar diğerleri ve bu hizmetlerden kar sağlayanlarsa yine önceki uygulamalarda olduğu gibi bir avuç sermayedardır. Kimlere hangi şirketlere bu pasta payının verileceği önümüzdeki günlerde anlaşılacaktır. İsimler ve şirketler bizler için sürpriz olmayacaktır.”