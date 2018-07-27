Vakıf üniversitesitelerinde eğitim ücretleri artıyor

YÖK’ün vakıf üniversiteleri raporuna göre 31 üniversite öğrenci başına 10 bin TL’den az harcıyor. Eğitim ücretleri ise sürekli artıyor.

YÖK’ün vakıf üniversitelerine ilişkin raporu öğrencilere binlerce liralık fatura çıkaran üniversitelerin durumunu gözler önüne serdi. Rapora göre vakıf üniversitelerinin çoğunluğunda kütüphane sorunu ve öğrenci başına düşen kitap sayısı dikkat çekti. Sadece 5 vakıf üniversitesinde öğrenci başına kütüphanelerde 1 metrekareden fazla alan düştü. Öğrenci başına yapılan harcamada ise sadece ilk 10 üniversitenin 20 bin ve üzeri, son 31 üniversitenin ise 10 bin TL altında kaldığı görüldü.

Çoğu İstanbul’da

"Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018” raporunda, vakıf üniversitelerinin uluslararası alandaki başarı sıralamaları, öğrenci sayıları, öğrenci başına düşen kütüphane ve kapalı alan miktarı, kütüphanelerdeki kitap sayıları ve vakıf üniversitelerinin öğrenci başına yaptığı harcamalar ile bazı alanlardaki başarı durumları sıralandı.

Rapora göre, 76 vakıf üniversitesi 47’si İstanbul, 12’si Ankara olmak üzere sadece 11 şehirde toplandı. Öğrenci sayılarına bakıldığında ise 11 bin 260’ı önlisans olmak üzere 28 bin 808 öğrenci ile İstanbul Aydın Üniversitesi ilk sırada yer alırken 219 öğrenci ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi son sırada yer aldı. Lisans düzeyinde ise Beykent Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ilk 2 sırada yer aldı. Lisansüstü eğitiminde ise öğrenci sayılarına bakıldığında 11 bin öğrenci ile Okan Üniversitesi ilk sırada yer alırken 3 üniversitede ise lisansüstü öğrencinin olmaması dikkat çekti.

YÖK’ün raporunda Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesi bulunan üniversiteler içerisinde başarı sıralamasına göre Koç Üniversitesi ilk sırada yer aldı. Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi bulunan az sayıda vakıf üniversitesi içinde de Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi öne çıktı.

Kütüphane sorunu

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, raporda en dikkat çeken unsurlardan birini öğrenci başına düşen kütüphane alanı oluşturdu. Rapora göre, öğrencilere 1 metrekareden fazla alan düşen sadece 5 vakıf üniversitesinin bulunması dikkat çekti. Sabancı Üniversitesi’nde öğrenci başına düşen 2.3 metrekarelik alan dikkat çekerken, bu üniversite dışında sadece Koç, Atılım, Bilkent ve Çağ üniversitelerinin kütüphanelerinde öğrenci başına 1 metrekareden fazla alan düştü.

Sadece 9 üniversitede öğrenci başına 10 kitap düşerken, ilk 3’te İstanbul 29 Mayıs, Bilkent ve Koç üniversiteleri yer aldı. Son 8 sıradaki üniversitelerin kütüphanelerinde ise öğrenci başına 1 kitap düşecek sayıda kitap bulunması dikkat çekti.

Rapora göre, öğrenci başına üniversitelerin harcamaları incelendiğinde de bütün öğrencileri yüzde 100 burslu olan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 116 bin TL ile ilk sırada yer alırken, sıralamada Koç Üniversitesi 60 bin, Sabancı Üniversitesi ise 51 bin TL ile yer aldı. Sıralamanın sonunda ise 4 bin TL ile Nişantaşı Üniversitesi ile 2 bin TL ile Avrasya Üniversitesi yer aldı.

Uçurum var

Üniversitelerin akademik başarılarının değerlendirildiği URAP verilerinin de yer aldığı rapora göre, akademik çalışmaların puanlandırıldığı sıralamada ilk üçte Bilkent, Koç ve Sabancı üniversiteleri yer aldı. Bilkent Üniversitesi’nin makale, atıf, bilimsel doküman, doktora, mezun olan öğrenci sayısı ve öğretim üyesi oranı ile 702 puan ile ilk sırada yer aldığı raporda, 92 puan ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nin son sırada yer alması üniversiteler arası uçurumu da gözler önüne serd