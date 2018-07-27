İstanbul'da aynı gecede 2 fabrika yandı

Tuzla'da Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik fabrikası, Başakşehir'de ise mutfak araç gereçleri üreten bir fabrika alev alev yandı.

TUZLA'DAKİ YANGINDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik fabrikasında yangın çıktı. Havalandırma bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

BAŞAKŞEHİR’DE FABRİKA YANGINI

Başakşehir'de mutfak araç gereçleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan Metal İş Sanayi Sitesinde bulunan silikondan mutfak araç ve gereçleri üretilen bir fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, işyerinin çatısından alevler yükseldiğini gören çalışanlar durumu hemen itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine, gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan işyerinin çatısına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

"İÇERİDE OĞLUM VARDI ÇOK ŞÜKÜR ATMIŞ KENDİNİ DIŞARI"

Fabrikaya gelen ve işyerinin sahibi olduğu öğrenilen Orhan Baltalı; "Akşam paydosundan sonra ürünleri hazır hale getirmek için fırınımız var. O fırın çalışır vaziyette. İşyeri paydos. Oğlum da işyerinde son hesaplarını yapıyordu. En son bir dumanla karşılaşıyor. Çıktığında başladığını görüyor. Elektrik kontaklarını kapatıp itfaiyeye haber veriyor. Silikondan mutfak gereçleri, yan sanayi ürünleri üretiyoruz. Ben oğlumdan telefonla yangını haber aldım. İçeride herhangi bir çalışan yok. Herhangi bir yaralı, can kaybı yok. Tek bir oğlum vardı o da Allah’a şükür o bölgeden aşağıya atmış kendini" diye konuştu.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.