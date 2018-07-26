Vahşet! Köpeği arabaya bağlayıp sürükledi

Hızla yayılan video binlerce kişi tarafından paylaşılırken, olayla ilgili Muğla polisine çok sayıda ihbarda bulunuldu.

Olay, iddiaya göre Fethiye-Antalya Karayolu Bekçiler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Başka bir araçtan kaydedilen görüntülerde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kullanılan 48 F 3848 plakalı bir otomobilin arkasına iple bağlanan bir köpek sürüklendi.

Video kaydını yapan araçtan ağlama sesleri gelirken, araç sürücüsü de uzun uzun kornaya basarak köpeği sürükleyen otomobili durduruyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Muğla polisine çok sayıda ihbar geldi. Polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.