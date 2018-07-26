ÖSYM’den 8 bin yıllık engel

BİRGÜN/Mustafa Kömüş - Konuyla ilgili BirGün’e konuşan Yay, merkezi sınav işlemleri sayfasına girmeye çalışırken böyle bir uyarıyla karşılaştığını belirtti.

Yay, şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce ÖSYM sınavlarında görev alabiliyorduk. Anladığım kadarıyla kamu görevinden çıkarıldığımız için, sınav görevi de bu kapsam da değerlendirildiğinden sisteme girişimiz engellenmiş, bir sürü başka sisteme girişimiz engellendiği gibi. Öğrenci olarak sınava girmemde bir engel yok. O sistem açık gözüküyor ama merkezi sınav sistemine 31.12.9999 tarihine kadar girişimizi engellemiş ÖSYM.”

Kendilerine bu konuyla ilgili herhangi bir bildirim yapılmadığını belirten Yay, “Bize hiçbir konuda bildirim yapmıyorlar. Bu içlerinde en iyisi. Banka hesaplarımıza el konuluyor, sınır kapılarında insanlar pasaportlarına el konulduğunu öğreniyorlar ki bununla ilgili bildirim hiç yapmazlar. Ben başka bir sebeple girdim siteye, o sırada merkezi sınav sistemini tıkladım, tesadüfen öğrendim. Çok fazla benzer şeyler yaşandı” dedi.