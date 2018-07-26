Düzenleme çıkmazsa 1 yıl daha...

Ek gösterge yükseldiğinde emekli ikramiyesi ile emekli maaşı da yükseleceği için binlerce çalışan emekliliğini bekletiyor. Ancak düzenlemenin hemen çıkmaması halinde emekliliğini bekleten öğretmenler 1 yıl daha çalışmak zorunda kalacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve idarecilerin ek göstergesinin 3600’e çıkarılacağını açıklamıştı. Bu söz kamuda beklentiye neden oldu. Emekliliği gelen öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareciler emeklilik dilekçelerini bekletiyor. Ek gösterge 3600’e çıkmadan emekli olduklarında daha düşük ikramiye alacakları için bu mesleklerde emeklilik işlemlerinin durma noktasına geldiği öğrenildi. Binlerce kamu çalışanı beklemeye başladı.

Maaşlar artacak

Ek gösterge 3600’e çıktığında emekli ikramiyeleri ve emekli maaşları artacak. Ancak ek gösterge 3600’e çıkmadan önce emekli olanlar emekli ikramiyesindeki artıştan yararlanamayacak. Memur-Sen’in yaptığı hesaplamaya göre, ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653.15 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696.69 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740.24 lira artacak. Yine ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla emekli ikramiyesinde de artış olacak. 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya çıkacak. Emekli ikramiyeleri 20 bin 934 lira artacak. 30 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 98 bin 814 liradan 123 bin 935 liraya yükselecek. 25 bin 121 lira daha fazla ikramiye alacaklar. Hizmet süresi 35 yıl olanların emekli ikramiyesi de 115 bin 283 liradan 144 bin 591 liraya yükselecek.

20 bin öğretmen

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, kamu çalışanlarının 3’te 1’ini öğretmenlerin oluşturduğuna işaret ederek, bu yıl yaklaşık 20 bin öğretmenin emekli olması gerektiğini kaydetti. Tombul, emeklilik işlemlerinin durmasına ve yığılma oluşmasına neden olan 3600 ek göstegenin Meclis’te görüşmeleri devam eden “torba yasaya” eklenmesini istedi.