Gözaltındaki İnsan Hakları Anıtı 'serbest bırakıldı'

Ankara Kızılay'daki Yüksel Caddesi'nde, KHK ile ihraç edildikleri işlerine dönmek için eylem yapan, açlık grevine başlayan ve daha sonra tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın önünde eylem yaptıkları İnsan Hakları Anıtı , tutukluluğa karşı direnişin başlamasının ardından bölgede eylem yapılmasın diye bariyerlerle çevrilmişti. Bir yılı aşkın süredir 'gözaltında olan' anıtın etrafındaki bariyerler bugün kaldırıldı. Öte yandan, caddeye koyulan polis karakolunun hâlâ yerinde durması dikkat çekti.