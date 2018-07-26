26 Temmuz 2018 14:30

Gözaltındaki İnsan Hakları Anıtı 'serbest bırakıldı'

Gözaltındaki İnsan Hakları Anıtı 'serbest bırakıldı'
Ankara Yüksel Caddesi'nde bir yılı aşkın süredik abluka altında tutulan İnsan Hakları Anıtı'nın önündeki bariyerler kaldırıldı.
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Ankara Kızılay'daki Yüksel Caddesi'nde, KHK ile ihraç edildikleri işlerine dönmek için eylem yapan, açlık grevine başlayan ve daha sonra tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın önünde eylem yaptıkları İnsan Hakları Anıtı , tutukluluğa karşı direnişin başlamasının ardından bölgede eylem yapılmasın diye bariyerlerle çevrilmişti. Bir yılı aşkın süredir 'gözaltında olan' anıtın etrafındaki bariyerler bugün kaldırıldı. Öte yandan, caddeye koyulan polis karakolunun hâlâ yerinde durması dikkat çekti.

 

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