İbrahim Tatlıses'in hedef gösterdiği hakime sürgün

HSK Birinci Dairesinin 2018 Ana Kararnameleriyle, adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda ise 301 hakim ve savcının görev yeri değişti.

İbrahim Tatlıses'in sosyal medya üzerinden hedef gösterdiği İstanbul Adliyesi’nde görev yapan hakim Habibe Aslan Afyonkarahisar Hâkimliği'ne atandı.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Alican Uludağ ve Canan Coşkun'un haberi aynen şöyle:

HSK Birinci Dairesinin 2018 Yılı Ana Kararnameleriyle, 3 bin 19'u adli, 301'i idari yargıda görevli 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Akça getirildi.

Atamada daha önce kamuoyunun dikkatini çeken bazı davaların hakim ve savcıları da son kararname ile yer değiştirdi.

Binlerce hakim ve savcının yeri değişti

TATLISES'İN HEDEF GÖSTERDİĞİ HAKİM İSTANBUL'DAN AFYON'A ATANDI



MESAM davasında mahkemenin verdiği kararı beğenmeyen Tatlıses, MESAM'ın avukatının hakim Habibe Aslan 'ın kızı Aslı Aslan olması nedeniyle bu kararın verildiğini iddia ederek Twitter hesabından karara tepki göstermişti.

İstanbul Adliyesi’nde görev yapan hakim Habibe Aslan ve avukat kızı Aslı Aslan’a iftira attığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davadan beraat eden ünlü türkücü İbrahim Tatlıses , hukukçu anne-kıza 5'er bin TL'den 10 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

HSK 'nin yaz kararnamesi ile İstanbul Adliyesi’nde görev yapan hakim Habibe Aslan Afyonkarahisar Hâkimliği'ne atandı.

DENİZ FENERİ'NİN SAVCISI SAMSUN'A

Samsun'a sürülen deneyimli Cumhuriyet savcısı Nadi Türkarslan, Deniz Feneri yolsuzluğu soruşturmasını yürüterek Zahit Akman, Zekeriya Karaman gibi şüphelilere operasyon yapmıştı. Bunun ardından hükümetin müdahalesi ile dönemin Ankara Başsavcısı İbrâhim Ethem Kuriş tarafından 2011'de dosyadan el çektirildi. Yerine atanan Harun Kodalak, soruşturmada örgüt ve dolandırıcılık suçlarından takipsizlik verip basit suçlardan dava açmış, mahkeme de Deniz Feneri'ni beraat vererek aklamıştı.

Nadi Türkarslan'a bu süreçte "evrakta sahtecilik" davası açılmış ve Yargıtay'da beraat etmişti. AKP-Cemaatin ortak olduğu dönemde görevden alınan Türkarslan, bugün tamamen iktidara teslim olmuş HSK tarafından sürülmüş oldu.

Dikkat çeken diğer atamalar ise şöyle:

Erdoğan Şimşek: İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı iken Okmeydanı Cemevi’nde UğurKurt’u öldüren polis Sezgin Korkmaz’a 12 bin 100 lira ceza verdi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görevlendirildikten sonra Sözcü davasını yürüttü. Bu davada Cem Küçük, Hüseyin Gülerce, Fuat Uğur, Ersoy Dede’ye “hissiyata dayalı tanıklık” yaptırdı.

Kemal Selçuk Yalçın: Yazarlar Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı. Yalçın, yargılamalar boyunca sanık avukatlarını salondan çıkardı. Mehmet Altan hakkında Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararını tanımadı. Karar duruşmasında sanıkları AYM kararıyla ilgili konuşturmadı. Yargılamaların sonlarına doğru avukatlar Yalçın’ı Yargıtay’a gitmek istediğini söylüyordu. Yalçın, İstanbul’daki Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine devam edecek.

Evliya Çalışkan: İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı iken Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve eski Genel Yayın Yönetmenimiz Can Dündar’ın MİT TIR’ları haberleri nedeniyle yargılandığı davanın 25 Mart 2016’daki ilk duruşmasından günler önce dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu tarafından davanın görüleceği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görevlendirildi. Çalışkan, dava kapsamında Dündar’a 25, Gül’e 10 yıl hapis istedi. Bu mahkemede kısa bir süre görev alan Çalışkan, darbe girişiminin ardından yeniden Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na gönderildi.

Fahrettin Kemal Yerli: İstanbul Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından. Yerli göreve başladıktan sonra Ahmet Şık’ı gözaltına aldırdı. Yerli, sorgu sırasında Şık’a Sabah muhabiri Nazif Karaman’ın kendisiyle ilgili yazdığı yalan haberi soru olarak yöneltmişti.

Atila Öztürk: Öztürk İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimi iken Ahmet Şık’ı tutuklamıştı. Bu kararından önce de Özgür Gündem gazetesi için kapatma kararı vermişti.

Murat İnam: İnam, Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticilerine yönelik soruşturmanın savcısı idi. İnam o dönem İstanbul Basın Suçları Soruşturma Bürosunda görevliydi. Soruşturmayı yürütürken FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakkında dava açıldığı ortaya çıkmıştı. İnam, Cumhuriyet iddianamesinin tamamlanmasına dek bu bürodaki görevine devam etti. İnam son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsağlığı Uzlaştırma Bürosu’nda görevliydi.

Halit İçdemir: İçdemir, Cumhuriyet davasına bakan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin üyesi idi. İçdemir, mahkemenin başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, Etkin Haber Ajansı çalışanları ve Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatlarının tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması sırasında Yargıtay’a atanınca mahkeminin başkanı olmuştu.