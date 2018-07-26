İzmir'den Atina'ya, 'yanınızdayız' mesajı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Yunanistan tarihinin en büyük felaketlerinden Atina'daki orman yangınları için Belediye Başkanı Yorgos Kaminis'e mesaj göndererek hem taziye dileklerini iletti hem de "Sizin için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşanan yangın felaketiyle ilgili mevkidaşı Yorgos Kaminis'e mektup yazdı. Kocaoğlu, mektubunda, Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli ve Rafina bölgelerinde başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden yerleşim yerlerine sıçrayarak 80'in üzerinde can kaybına neden olan yangın felaketi için üzüntülerini bildirdi. Başkan Kocaoğlu, "Yaralı vatandaşlarınıza acil şifalar diliyor ve hayatını kaybeden vatandaşlarınızla ilgili en samimi başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Suyun öteki yüzündeki komşunuz İzmirliler olarak, Yunan halkının acısını paylaştığımızı ve kardeşlik duygusuyla yaralarınızı sarmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzu özellikle bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.