Hangi illerde 'Millet Bahçesi' yapılacağı belli oldu

Taslak çalışmaya göre 17 ilde, 28 millet bahçesi yapımı planlanırken, yaklaşık 3 milyar liralık harcama öngörüldü.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, İstanbul’da Validebağ, Zeytinburnu Beştelsiz, Ayazma’nın da aralarında olduğu 11 millet bahçesi planlanırken, Ankara için Atatürk Kültür Merkezi ve Gölbaşı belirlendi.

STATLAR BAHÇE OLACAK

14 stadyum 3 ay içinde millet bahçesine dönüştürülmek üzere projelendirilecek. Stadyumdan "millet bahçesi"ne dönüştürülmesi öngörülen yerler şöyle: “Adana 5 Ocak Stadyumu, Batman 16 Mayıs Stadı, Diyarbakır Atatürk Stadı, Eskişehir Atatürk Stadı, Gaziantep Kamil Ocak Stadı, Giresun Atatürk Stadı, Hatay Antakya Atatürk Stadı, Malatya İnönü Stadı, Mersin Tevvik Sırrı Gür Stadı, Sakarya Atatürk Stadı, Samsun 19 Mayıs Stadı, Sivas 4 Eylül Stadı, Trabzon Akçaabat Fatih Stadı ve Trabzon Avni Aker Stadı.”

Millet bahçesine dönüştürülmek üzere projesine başlanması planlanan yerler ise şöyle: İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Pendik, İstanbul Esenler, Ankara Atatürk Kültür Merkezi, Ankara Gölbaşı, Elazığ ve Konya.