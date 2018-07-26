Fındık üreticileri: Mağdur etmeyeceğiz diyenler nerede?

Fındık üreticileri: "Bu sene fındık, geçen senekinin üçte biri. Yüksek rekolte gösteriyorlar, üreten biziz, bu söz konusu değil. Üreticiyi kimse düşünmüyor, geçinemiyoruz!"

Karadeniz’in en önemli geçim kaynaklarından fındıkta üreticiler ve uzmanlar, bu yıl rekolte kaybının yaşanacağı, ancak fındık fiyatlarının düşük olması için rekolteyle ilgili manipülasyon yapıldığı düşüncesinde. CHP konuyu Meclis’e taşırken, üreticiler “Maliyetine satamadığın fındıkla nasıl geçineceksin? Geçinemiyoruz” diyerek isyan etti. Ziraat mühendisi Hayati Tosun ise rekolte kaybının kesinlikle yaşanacağını belirterek, hükümetin bunu mümkün olduğunca açıklamamak ve süreyi uzatmak istediğini söyledi.

Birgün'den Şebnem Subaşı'nın haberi şöyle:

‘Üretici değil, ırgatız artık’

Fındık üreticisi Dursun Öztürk, çok mağdur olduklarını belirterek, şunları söyledi: “Sıkıntımız büyük. Fındığımızı korumuyorlar. Geçinemiyoruz, maliyetine satamadığın fındıkla nasıl geçineceksin? Fiyat istemeyin diye üreticiye baskı yapıyorlar. Bu sene fındık, geçen senekinin üçte biri. Yüksek rekolte gösteriyorlar, üreten biziz, böyle bir şey söz konusu değil. Fındık üzerindeki rant hiçbir zaman kalkmadı. Üreticinin her zaman boynu bükük. Bugün fındığı bahçelemesi, ilaçlaması, gübrelemesi, toplatması… Tüm bunların maliyeti hat safhada. Satılan fındık maliyeti kurtarmadığı gibi borçlu da bırakıyor. Biz fındık üreticisi değiliz, ırgatız artık.”

‘Mağdur etmeyeceğiz diyenler neredeler?’

Fındık üreticisi olan Fatma Işık da artık fındıkla geçinmenin mümkün olmadığını dile getirdi. Işık, “Fındık bizim geçim kaynağımızdı. Şimdi ise iki aile bile fındıktan geçinemiyor. Eskiden biz fındıkla düğünümüzü yapardık, çocuklarımızı okuturduk, şimdi ne oldu da fındığımız para etmiyor? Devleti yönetenler çaresizliğimize çözüm üretmek yerine bizi mağdur ediyor. Fındığım hesaplamalarıma göre 14 lira. Bunun 17 lira olması gerekiyor ki ben geçinebileyim. Biz ne ile geçineceğiz? ‘Sizi mağdur etmeyeceğiz’ diyenler neredeler? Üreticiyi kimse düşünmüyor” diye konuştu.

‘Rekolte kaybı yaşanacak’

Ziraat mühendisi Hayati Tosun, şu ana kadar rekolte ile ilgili net bir açıklama yapılmadığına dikkat çekerek, “Ama duyum olarak gelen rakamlar 550 bin ton civarında. Bu rakamı mümkün olduğunca açıklamamak ve süreyi uzatmak istiyorlar” dedi. Rekolte kaybının kesinlikle yaşanacağını söyleyen Tosun, nedenlerini şöyle açıkladı: “Bizim yaz silkelemesi dediğimiz; baharla beraber yetersiz yağış, sonrasında da sıcak ve onun getirdiği kurağın ürün üzerindeki baskısı, yine külleme hastalığının bitki üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle bir rekolte kaybı kesinlikle yaşanacak.”

‘Üretim planlaması gerekiyor’

Kur hareketlerinden ötürü ilaç ve gübrede girdi maliyetlerinin, yanı sıra işçilik ve üretim maliyetlerinin arttığına dikkat çeken Tosun, “Artan maliyetleri karşılayabilecek bir fiyat hareketi olmadığı takdirde üretici fındık bahçesine yatırım yapamaz duruma gelecek. Üretim planlaması ile maliyete göre bir pazar fiyatının oluşturulması gerekiyor. Tüm üretim sezonu boyunca üç maymuna yatıp üreticiyi işin son ayağında satıcı ile baş başa bırakmak, her şeyden önce sosyal devlet olmanın özüyle bağdaşmıyor. Üreticiyi tüketici ile sınamayacak bir alım süreci organize edilmeli. 5-7 milyon insanın geçim kaynağı olan fındık, Karadeniz’in umudu olsun, karayazısı değil” ifadelerini kullandı.

***

CHP’li Tığlı: Yaptırım uygulayın!

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, fındıkta rekoltenin bazı kurum ve kuruluşlarca yüksek gösterildiği iddialarını Meclis’e taşıdı. Tığlı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Hasat zamanından önce fındık rekoltesi üzerine yapılan manipülasyon içerikli açıklamalar ve bu açıklamalara bağlı arz talep dengesini belirleyen fiyat politikalarının tek amacı, üreticinin elindeki fındığı ucuza kapatmak” dedi. Tığlı, Bakan Pakdemirli’ye, “Rekolte tespit komisyonlarından Bakanlığınıza ulaştırılmış veriler dışında, kimi kurum ve kuruluşlar tarafından basın yayın organları kanalıyla rekolte tahmini paylaşımını doğru buluyor musunuz? Rekolteyi yüksek gösteren kurum ve kuruluşlar var mıdır? Ne gibi yaptırımlarınız olacak?” diye sordu.