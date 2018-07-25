Arsuz ilçesinde, sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen Dennis E., evinde gözaltına alındı. İskenderun Terörle Mücadele Büro Amirliği'nde sorgulanan ve aynı gün işlemleri tamamlanarak İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Dennis E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
25 Temmuz 2018 22:52
Hatay'da Alman vatandaşı sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı iddiasıyla evinde gözaltına alınan Alman vatandaşı Dennis E., tutuklandı.
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