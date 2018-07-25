Hayvanseverleri protesto ettiler: Gusül abdestini bilmeyen...

Sokak köpeklerinin pres makinasında katledilmesini protesto eden hayvanseverler böyle protesto edildi: ‘Gusül abdestini bilmeyenler bize hayvan severlik öğretemez’

Protesto eylemini gerçekleştirenler çocukları da kullanarak üzerlerinde ‘Leyla giderken neredeydiniz?’, ‘Bu vatan şehit verirken siz neredeydiniz?’ yazan pankartlar taşıdı. Küçük bir kız çocuğunun eline ise ‘Gusül abdestini bilmeyenler bize hayvan severlik öğretemez’ yazısı tutuşturuldu.

Canlı yayında, kendisini arayan hayvansever derneklerinin olayı öğrenince özür dilediğini ifade Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş'a ve Acıgöl Belediyesi'nin hayvanlara yönelik uygulamalarına tepki göstermek için belediye önüne gelen hayvan severler kendilerini protesto eden bir grup ile karşılaştı.

BirGün gazetesinde yer alan habere göre, KİHAYKO Nevşehir temsilcisi Koray Aygün, AKP'li Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş'ın canlı yayına bağlanarak, "Hayvanları tedavi etmek için zarar vermeden yakalıyoruz, rehabilitasyon merkezimizde tedavi edip yaşam alanına salıyoruz. Görüntülerdeki araç çöp kamyonu değil, sokak hayvanlarımız için kullandığımız içinde yemek ve su olan bir araç" sözlerinin yalan olduğunu, Acıgöl 'de hayvan barınağı olmadığını, kullanılan aracın çöp kamyonu olduğunu, belediyenin yalnızca öldürmeye yönelik çalışma yaptığını ifade etmişti.