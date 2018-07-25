Ünlü tatil beldesi karıştı! Taksiciler yolu kapattı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 100'ü aşkın taksi şoförü, UBER uygulamasına tepki göstermek için konvoy yaptı.

DHA - Bodrum yarımadasında hizmet veren taksiciler, UBER uygulamasına tepki gösterdi. Yalıkavak Mahallesi'nde toplanan 100'ü aşkın taksici, Torba Kavşağı'na kadar konvoy eşliğinde geldi. Torba Mahallesi'nde bir grup taksici daha, konvoya katılarak destek verdi.

Topluluk, konvoy halinde Milas- Bodrum Havalimanı'na gidip dönmek istedi. Ancak polis ekipleri, taksicilerin Milas yönüne geçişine izin vermeyerek, engelledi. Taksiciler, 15 dakika boyunca Milas yönüne çift şeritli yolu kapattı. Eylem nedeniyle trafikte büyük akşamalar yaşandı. Polis ekipleri, yaptıkları görüşmelerin ardından taksicileri yolu tek şerit açmaya ikna etti. 15 dakika daha eyleme devam eden taksiciler, daha sonra yolu açtı. Taksiciler, UBER uygulamasının ülke genelinde engellenmesini istedi.