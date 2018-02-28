Tarsus'ta iğrenç görüntüler! Suçüstü yakalandı...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Y.G isimli kişinin Tarsus Kültür Merkezi yanındaki bir barakada köpeğe tecavüz ettiği iddia edildi.

İddiaya göre; 40 yaşındaki Y.G. isimli evsiz olduğu bildirilen şahıs, İsmetpaşa Mahallesinde bulunan 75. Yıl Gösteri Merkezi fuar alanı yakınlarında, bir sokak köpeğini Gösteri Merkezi tribünleri altında kendisi için yaptığı çadırdan barınağa götürdü. Çevredeki vatandaşlar, çadırın olduğu noktaya gittiler.

Cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başlayan vatandaşlar, çadırın giriş perdesini açtıklarında, Y.G.'nin köpeğe tecavüz ettiğini kayda aldılar.

Vatandaşlar tarafından darp edilen şahıs, gözaltına alındı. Şahsın birçok suçtan kaydı olduğu aktarıldı.