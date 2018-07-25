İstanbul'da lüks otelde intihar

Kadıköy'de lüks bir otelin 15'inci katından atlayan genç, merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA'nın haberine göre olay, sabah saat 08.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı’nda bulunan lüks bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki H. K. B. otelin 15'inci katından atladı. Merdiven boşluğuna düşen genci kanlar içinde gören otel görevlileri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından K. B.'nin cenazesi cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.