Adnan Oktar'ın evinden çıkan silahlar şoke etti!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Adnan Oktar ve grubuna İstanbul Merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 190 kişi gözaltına alınırken 169 kişi tutuklanmıştı.

Şüphelilere ait adreslerde ele geçirilen silahlar bugün basına gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gösterilen silahlar cephaneliği andırdı.

Yapılan açıklamada, 17 ruhsatlı 23 tüfek, 65 ruhsatlı 70 tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildiği belirtildi. Silahların balistik incelemesinin sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilenler arasında polis telsizlerinin de bulunduğu kaydedildi.