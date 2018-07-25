Akit’in GYY cinayetinde gerekçeli karar!

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i yaklaşık 2 yıl önce bıçaklayarak öldüren damadı Cemil Karanfil'e verilen 37 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. İlginç ifadelerin yer aldığı kararda, " "Sanık Cemil Karanfil’in kayınpederi Kadir Demirel’e karşı bir husumeti olmadığı aksine eşinin ailesi içerisinde en çok kayınpederini kendisine yakın hissettiği, ona değer verdiği dosyada rapor olarak sunulmuştur" denildi.

Sanık Cemil Karanfil, kayınpederi Kadir Demirel'i 29 Mayıs 2017’de öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada, mahkeme tarafından ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılırken aldığı ceza iyi hal indirimiyle 25 yıla düşürülmüş, Esma Karanfil'e yönelik ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 15 yıl hapis cezasında ise yeniden iyi hal indirimi uygulanarak 12 yıl 6 aya düşürülmüştü. Karanfil toplamda 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 22 sayfalık gerekçeli kararında, sanıkların ve şikayetçilerin ifadeleri ile Cumhuriyet Savcısının mütalaasına yer verildi. Dava konusu olayda Esma Karanfil ve Cemil Karanfil, 9 yıllık evliliklerini anlaşmazlık yüzünden bitirme kararı aldı. Boşanma davasından vazgeçen çift aralarındaki sorunu aile fertlerini de ortak edecek şekilde devam ettirdiği anlatıldı. Maktul Kadir Demirel'in ise olay günü damadı Cemil Karanfil ile görüşmek için kızının da olduğu evde aralarında çıkan tartışma sonucu Cemil Karanfil'in belinde bulunan bıçağı alarak odaya geldiği belirtildi. Odaya geldiğinde kayınpederi Kadir Demirel'i 4 kez, eşi Esma Karanfil'i de 1 kez bıçakladığı gerekçeli kararda belirtildi. Eşi Esma Karanfil'in ağır yaralanmasına , kayınpederi Demirel'in ise yaşamanı yitirmesine neden olduğu vurgulandı.

ÖLDÜRMEYE NE ZAMAN KARAR VERDİĞİ BELLİ DEĞİL

Gerekçeli kararda,'' Sanığın olay günü sabah saatlerinde telefonla görüşerek kayınpederi ile akşam buluşacakları için hazırlık yaptığını müştekinin de beyanında belirttiği üzere sanığın ‘bu bıçağı sizin için yaptırdım' şeklindeki sözlerinden silah temin etmiş olduğu dikkate alınsa da sanığın Kadir Demirel'i öldürmeyi ani bir kararla gerçekleştirdi. Maktul Demirel'i öldürme kararını ne zaman aldığı belli olmadığından tasarlayarak adam öldürme suçunun koşulları oluşmadı.'' kaydedildi.

KAYINPEDERİNİ KENDİSİNE YAKIN HİSSEDERDİ…

Olayın öncesinde eşler arasında bir husumetin varlığının dosyadaki delillerle sabit olduğu ancak dosyadaki sanık savunmaları ve taraf anlatımlarına yer veren gerekçeli kararda, “Sanık Cemil Karanfil'in kayınpederi Kadir Demirel'e karşı bir husumeti olmadığı aksine eşinin ailesi içerisinde en çok kayınpederini kendisine yakın hissettiği, ona değer verdiği dosyada rapor olarak sunulmuştur.” ifadelerine yer verildi.

4 BIÇAK DARBESİ… HAYATIN OLAN AKIŞINA AYKIRIDIR!

Ayrıca gerekçili kararda, sanık ile eşinin arasında geçimsizliği konuşmak için biraraya gelen ve maktulün konuşmalar esnasında sert tavırlar içerisindeki sözlerinden kendisine haksızlık yapıldığını düşünerek banyodaki bıçağı alıp eylemi gerçekleştirildiği sanık tarafından iddia edildiği anlatıldı. Gerekçeli kararda , ‘' Karşılıklı olarak benzer sözlerin söylenmesinin ihtimal dahilinde olup maktulün sarfettiği iddia edilen sözleri söylemesi nedeniyle Cemil Karanfil'in , kayınpederi Demirel'in hayatına son verecek şekilde 4 kez bıçaklanmasının kabul edilebilir olmayıp, bu durumun hayatın olağan akışına aykırıdır.'' İfadelerine yer vererek sanığın bu sözleri neden göstererek tahrik indirimi almayı hedeflediği belirtildi.

TAHRİK İNDİRİMİ YOK… İYİ HAL İNDİRİMİ VAR…

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan gerekçeli kararda, Esma Karanfil'in olay anında babasına yardım etmek için araya girdiğinden dolayı hedef haline geldiği ve sanık Cemil Karanfil'in suç işlemek için öncesinde düşünebileceği bir zamanın olmadığı bu yüzden de tasarlama kastının söz konusu olmadığının altı çizildi. Aynı zamanda sanık Karanfil'e işlediği suçlardan dolayı haksız tahrik indiriminden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtilerek , Cemil Karanfil’in pişmanlık duyduğu ve sabıkasız geçmiş, tutum ve davranışlarından dolayı iyi hal indirimi uygulandığı kaydedildi.