Hakkında dava açılan Berna Laçin'den ilk açıklama

ÖYKÜ ÖZFIRAT/BİRGÜN- Oyuncu Berna Laçin hakkında twitter hesabında yaptığı bir paylaşımından dolayı, “halkın dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Berna Laçin hakkında hapis istemi!

Hakkında 1 yıla kadar dava açılmasını BirGün'e değerlendiren Laçin, açılan davanın kendisini endişelendirmediğini "Çok rahatım. İnsanın haklı olduğunda nasıl rahat olduğunu görüyorum şu an" sözleriyle ifade etti.

"TROLLERİ BOŞ ÇEVİRMEYELİM GİBİ BİR TUTUM HALİNDELER"

Berna Laçin değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Benim çok anlamlandırabildiğim bir şey değil. Soruşturma dahi açılmaması gereken bir konuydu bu. Hukuken de baktığınızda hiç dava açılacak bir şey yok. Hukukçu olmayan da bunu bilir zaten. Çok rahatım. İnsanın haklı olduğunda nasıl rahat olduğunu görüyorum şu an. Benim için bir anlam ifade etmiyor. Hukuku çok ıvır zıvır şeylerle oyalıyoruz. Zaten kalabalık sorunlar silsilesi var ülkenin. Artık çok belli, infial yaratan trolleri de boş çevirmeyelim gibi bir tutum halindeler herhalde. Zorlama bir hareket."

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan sanatçı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Laçin, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gündemdeki idam tartışmalarını eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

NE OLMUŞTU?

Laçin, ''İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!'' şeklinde tweet atmıştı.

Gelen tepkiler üzerine Berna Laçin, ''İslamiyet ile ilgili tek kelime etmedim, kendi dinime niye laf edeyim!Deli miyim!

Medine’yi bir şehir olarak söyledim! İçindeki kutsalı ayrı şehirlerin bugünki toplum düzeni içinde yaşayanlar ayrı! Medine’de yaşayan Arapları kutsal saymak nasıl bir anlayış! Art niyetin de böylesi!'' şeklinde tweet atarak yanlış anlaşıldığını açıkladı.