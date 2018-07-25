ODTÜ'lü öğrencilerin tahliye talebi reddedildi

ODTÜ mezuniyet töreninde taşınan pankart nedeniyle ve 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret' iddiasıyla tutuklanan dört öğrenci için yapılan itirazı, üst hâkimlik, “kararın usül ve yasaya uygun olduğu” şeklindeki tek cümlelik gerekçeyle reddetti. Avukatlar, taleplerinin reddedilmesine tepki gösterdi.

Hürriyet'ten Hasan Mesut Benli'nin haberine göre İtiraz başvurusunda öğrencilerin üretmiş oldukları projelerle ilgili bilgi ve belgelere, 10 öğretim üyesinin görüşlerine yer verildi.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği de “Dayanılan nedenlerle, gösterilen gerekçe ve evrak içeriğine nazaran Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararının usül ve yasaya uygun olduğu” diyerek itiraz başvurusunu reddetti.

Öğrencilerin avukatları yaptıkları ortak açıklamada şunları belirtti:

“Öğrenciler mayınlı arazilerin temizlenmesi ve tarıma açılması için takip cihazı tasarımı, parmak ve el gelişimini tamamlayamamış ya da engelli çocuklar için protez el geliştirilmesi, su ve sel baskınları gibi doğal afetlerde arama-kurtarma ekiplerinin daha verimli çalışması için iletişim ve takip cihazı tasarlanması, bebek ve çocuklarda sık rastlanan hastalıkların evde teşhis edilmesi gibi bir çok projede yer almaktalar. Bu kadar önemli işler yapmış ve daha önemlilerini de yapacak olan bu öğrencilerin cezaevinde bulunmaları anlaşılır değildir. Tutuklama gerekçesinde delillerin toplanmadığından ve delillerin karartılması şüphesinden bahsediliyor. Tutuklanmaları ile ilgili tek delil karikatürün basılmış olduğu pankart. Zaten bu pankartı taşıdıklarını inkar etmiyorlar. Hangi delili karartacaklar?"