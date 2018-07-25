25 Temmuz 2018 09:29

Büyük operasyon: 34 gözaltı kararı!

Büyük operasyon: 34 gözaltı kararı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sınav sorularını çaldığı öne sürülen 34 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"2011 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe geçiş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 34 şüpheli hakkında Ankara dahil 18 ilde 25/07/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir. "

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