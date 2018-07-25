Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Saat verdi

İstanbul'da yağışlı havanın saat 18.00 itibariyle şehiri terk etmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise öğle saatlerinde 29 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor

İstanbul dün gün boyu gök gürültülü sağanak yağışlı havaya teslim oldu. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul'da yağışlı hava saat 18.00'e kadar devam edecek. Sonrasında ise yağmurlu havanın yerini güneşe bırakması bekleniyor. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 23 derece civarı olacağı, öğle saatlerinde ise 29 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.