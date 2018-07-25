Facia treninde fazla yolcu çıktı!

563 BİLET SATILMIŞ

Hürriyet/İsmail Saymaz- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaza sonrası Uzunköprü-Halkalı seferini yapan trende “6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel vardı” açıklamasını yapmıştı. Bir gün sonra yazılan kaza tutanağına göre, vagonların 60’ar kişilik olduğu vurgulandı. 360 kişilik yer bulunan tren için 563 biletin satıldığı, 393 biletin Muratlı’ya gelmeden kondüktör tarafından kontrol edildiği ifade edilen tutanakta, personelin faciadan 22 dakika önce mobil bilgi sistemine girdikleri aşırı yolcu bulunmasıyla ilgili veri de anlatıldı.

AYAKTA YOLCULUK

Trenin saat 17.12’de Muratlı’dan hareket ettiği, 90-110 km hız aralığında seyrettiği belirtilen tutanakta şöyle denildi: “Saat 16.52 itibarıyla trende yer adedinden fazla yolcu vardır ibaresiyle mobil bilgi sistemine veri girişi yapıldığı, 16.50 itibarıyla hafta sonu olması ve yolcunun kalabalık olması nedeniyle istasyon ve duraklarda yolcuların emniyetli inip binmelerini sağlamak amacıyla normalden fazla duruş yapılmaktadır ve bunun da tehire neden olduğunun sisteme girildiği tespit edilmiştir.”

Bir TCDD yetkilisinin Hürriyet’e verdiği bilgiye göre, trende kapasitenin üzerinde, 450’ye yakın yolcu vardı ve bir kısmı ayakta seyahat ediyordu. Koltuklar numarasız olduğu ve istasyonlarda bilet kesilmediği için kondüktörler trende bilet satışı yapıyordu.

‘ÖNLENEBİLİRDİ’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve 5 milletvekilinin hazırladığı raporda, tren yolu ve menfez yapımında mühendislik kurallarının hiçe sayıldığı, denetimin asgari seviyeye çekildiği, 24 insanın önlenebilir sebeplerle can verdiği ileri sürüldü. Halkalı-Muratlı arasında 6 Temmuz’da yapımı planlanan menfez bakım ve taş duvar ihalesinin ödeneklerin tahsisi geciktiği için iptal edildiği hatırlatılan raporda, “Bakımın geciktirilmesi hiçbir gerekçeyle açıklanamaz” denildi.

ARAŞTIRMA REDDEDİLDİ

TBMM’de dün İYİ Parti’nin Çorlu’daki tren kazasıyla ilgili verdiği araştırma önergesinin gündeme alınması önerisi görüşüldü. İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Bal, bu kazanın doğal afet ve kaderle açıklanamayacağını ifade etti. Öngörülebilir ve önlenebilir tedbirlerin alınmaması sebebiyle kazanın meydana geldiğini belirten Bal, “Basit mühendislik hatalarına dayalı ölümcül kazaların yaşanması, bilime, mühendisliğe, liyakata önem vermeyen bir anlayışın ayıbı olarak ülkemizde sık sık ortaya çıkmaktadır” dedi. İYİ Parti’nin önerisi oylama sonucu reddedildi.