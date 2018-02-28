Çivici seri katil hala uslanmadı

Türkiye tarihinin cinayetleri en çok ses getiren seri katillerinden Çivici Katil lakaplı Süleyman Aktaş, halen Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde cezasını çekmeye devam ediyor.

1986 yılında Antalya'da yol sorduğu bir başkomiseri kendisine ters cevap verdiği gerekçesiyle öldüren Aktaş, 3.5 yıl Bakırköy'de tedavi gördükten sonra çıkmıştı. Geri döndüğü köyü, Denizli Çamköy'de 3 kişiyi daha çivi çakarak öldüren ve o günden itibaren Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tek kişilik hücrede tedavi olan Aktaş'ın içindeki çivi çakma isteğinin ise hiç sönmediği ortaya çıktı.

31 BİN VOLT ÇARPINCA

Denizli'de Türkiye Elektrik Kurumu Müessese Müdürlüğü'nde çalışan Aktaş, kendi halinde, evli ve 2 çocuk babası bir hat işçisiydi. 31 bin 500 volt elektrik akımına kapılıp ağır yaralandığı iş kazası hayatını değiştirdi. Akli dengesini kaybeden Aktaş, cinayet işlemeye başladı. Başkomiseri şehit ettiği cinayetin ardından döndüğü köyünde büyük bir caniliğe imza attı. Çamköy'e yerleşen çivici Aktaş 5 yıl burada kaldıktan sonra yaşlı bir çifti evlerinde başlarına çekiçle vurarak sersemletip henüz hayattayken sol gözlerine ve alınlarına çivi çakarak, yine bir kişiyi daha başına çivi çakarak öldürdü. Yakalanan ve bir kaç kez tedavi gördüğü Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden kaçan Aktaş, şimdi geniş güvenlik tedbirleri altında halen hastanedeki tek kişilik odasında cezasını çekiyor.

HİÇ İYİLEŞMEDİ

Manisa'daki tek kişilik hücresinde yatan Aktaş'ın 30 yılı aşkın süredir akıl hastanelerinde tedavisi devam ederken, iyileşme göstermediği, saldırganlığı ve çivi çakma isteğinin devam ettiği ileri sürüldü. Odasına ikinci hasta verilemediği ve zaman zaman sağlık görevlilerine karşı bile saldırganlaştığı belirtildi.

ÖLÜM LİSTESİ VE 9 RAKAMI...

Cinayetlerin ardından Aktaş'ın evinin alt katında uçları özenle sivriltilmiş beton çivileri ve öldürüleceklerin yazıldığı bir liste bulunmuştu.

Katil, kendisine verilen ikinci görev gereği 3 kişiyi öldürdüğünü ve 9 rakamının önemli olduğunu bu yüzden 3'er çivi kullandığını söylüyordu. Çivici katilin, paranoid şizofreni olduğu ortaya çıkmıştı.(hürriyet)