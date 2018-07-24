KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı!

KPSS soru ve cevapları bugün ÖSYM tarafından yayımlandı.

2018 KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınavı geçtiğimiz haftasonu sona erdi. 22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018- KPSS Lisans Eğitim Bilimleri adaylarının gözü kulağı ÖSYM'den gelecek duyurudaydı. ÖSYM bugün KPSS lisans soru ve cevaplarını açıkladı.

2018 KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınavı soru ve cevapları ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 16.15’den itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (%10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır."

2018 KPSS SINAV SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018- KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınavı sonuçları 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.