Otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Muğla), (DHA)- Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Sarıbey Yolu Alacalı Mevkii'nde meydana geldi. Turgutlu ilçe merkezinden kırsal Sarıbey Mahallesi'ndeki üzüm bağını kontrole giden Durmuş Ali Kamalı, yönetimindeki 45 E 2919 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil, yol kenarında bulunan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına devrildi. Devrilen otomobilde bulunan ve yaralanan Ali Ece (47) ile İlter Çakır (54), araçtan çıkarak kurtuldu. Ancak sürücü Kamalı ise boğuldu.

Olay yerine gelen AKS, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, sürücü Kamalı'nın cesedi araçtan çıkarıldı. Yaralılar ise ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kamalı'nın cesedi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.