Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Ankara'da önümüzdeki saatlerde (15:30 - 19:00 TSİ) görülecek gök gürültülü sağanak yağışla birlikte rüzgarın kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
24 Temmuz 2018 15:46
Meteoroloji'den Ankara için son dakika uyarısı!
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, saat 15.00 - 19.00 arası Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış ve kısa süreli fırtına görüleceği belirtildi.
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