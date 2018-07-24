Çelişkili ifadeler! Kayıp Evrim'e ne oldu?

Tokat'ın Turhal ilçesi Yenisu yaylasında kayıp olarak aranan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın gözaltına alınan babası Burhan Atış ile annesi Dilek Atış çelişkili ifadeler verdiği gerekçesi ile sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı. Gece saatlerinde anne ve baba cezaevine gönderilirken sabah saatlerinde Yenisu Köyü Yaylası çevresinde arama çalışmaları başlatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesinden getirilen kadavra köpeği de "humer" arama çalışmalarına katıldı.

'TRAKTÖR KAZASI OLDU'

Turhal Adliyesinde ifadesine başvurulduktan sonra Yayladaki çadırına dönen babaanne Sati Atış, oğlunun 1.5 yaşındaki kızı Sati Atış'a köyde amca Niyazi Atış'ın eşinin baktığını kaydetti. Oğlunun tutuklandığından bilgisi olmayan Atış, oğlunun adliyede verdiği çelişkili ifadelerle ilgili sorulara cevap verdi. Atış, "Çocuk öldü' demiş, başka da bir şey dememiş. Yavrum bu öldü de kiminle öldü? '3 tane polis vardı yanımda tek kelime çıkarttığım ağzımdan ne olduğunu bilemedim' dedi. 'Traktör kazası oldu' demiş. O zaman babasının mezarını açmaya gittiler. Babasının mezarını kazdıktan sonra, 'ben öyle bir şey yapmadım' demiş. Korku bela o lafı dedim demiş. Bir daha da kapanmış bilmiyorum nasıl olduğunu. Akşam gelinle oğlumun yanındaydım, oradan adliyeye mi nereye gittikleri bilmiyorum" dedi.

Olay, iddiaya göre babaanne Satı Atış, yaylada çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılırken peşine düşen torunu Evrim'i geri getirerek annesi Dilek Atış'a bıraktı. Evrim'i çadıra götüren anne, kızını kardeşi Satı Atış'ın yanına bırakarak ahıra girdi. Bir süre sonra çadırda dönen anne Atış, kızının içeride olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca aile jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Günlerdir devam eden arama çalışmalarına komando birlikleri, JAK, AFAD ve UMKE ekipleri katıldı. Hassas burunlu iz takip ve kadavra köpeklerinin de çalışmalarında bir bulguya rastlanmadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.