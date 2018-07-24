Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlikte 21 gün tartışması için, "Temel eğitimin kaldırılması uygun olmaz" dedi.

"Eğitime ihtiyacımız var" diyen Akar, "Temel eğitimin kaldırılması uygun olmaz. Temel eğitim süresi uzar veya kısalabilir. Süre konusunda görüşüyoruz, değişebilir" değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin bedelli ve dövizli askerlikle ilgili maddeleri kabul edildi. Bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün olarak öngörülen askerlik şartı, 21 güne indirilirken ücret 15 bin TL, yaş sınırı 25 olarak kabul edildi.