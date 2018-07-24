Akademisyenlere mobing uygulanıyor

Devrim Sancı/Birgün- Akademisyenlerin yüzde 63’ü hocaları tarafından azarlandıklarını, yüzde 75’i sözünün kesildiğini, yaklaşık yüzde 70’i çeşitli şekillerde rahatsız edildiğini, yüzde 62,5’i sözlü tehditler aldığını, yüzde 88’i hakkında dedikodu yapıldığını, yüzde 72’si yeteneklerinin çok altında işler verildiğini, yüzde 80’i ise insanların kendisi hakkında kötü konuştuğunu kaydetti.

Anket sorularını yanıtlayan 971’i erkek, 919 kadın olmak üzere toplam bin 890 akademisyenin yüzde 97’sini devlet üniversitelerinde çalışan akademisyenler oluşturdu. Anket sonuçlarını değerlendiren ÖGESEN Genel Başkanı ve Proje Koordinatörü Dr. Vahdet Özkoçak, sürekli kadro ilanı gerektiren bir sistemde ve doçent olana kadar sözleşmeli çalışan akademisyenlerin sürekli mobbing ile yüz yüze ve stres altında çalışmak zorunda kaldıklarını ve bu durumun bilimsel verimliliği olumsuz etkilediğini belirtti.

Çalışmada ayrıca, akademisyenlerin yarısına yakını, akademik etik ihlali yapılıp yapılmadığı sorularına olumlu yanıt verdi. Yaklaşık yüzde 67’si ise akademisyenlerin bu ihlali tespit etse bile sessiz kalarak şikâyette bulunmadığını ifade etti.