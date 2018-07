SGK'dan o iddialar için açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK), kanser tedavisi, cerrahisi ve ilaçlarından ücret alındığı iddialarını yalanladı.

SGK’dan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında “Hükümetin Ücretsiz Kanser Tedavisi Vaadinin Altından Ne Çıktı?” başlığı altında kanser tedavisi, cerrahisi ve ilaçlarından ücret alındığına ilişkin asılsız haberlere yer verildiği belirtilerek, “Sosyal Güvenlik Kurumu; hastalarımızın menfaatleri doğrultusunda en doğru ilaca en uygun maliyetle ulaşmalarını sağlamak, akılcı ilaç kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, geliştirilen yeni ödeme yöntemleri ile firma ya da ilaç özelinde hızlı ve etkin politikalar üretmek, Türkiye’de ilaç yatırım, üretim ve araştırmalarının geliştirilmesine katkı sağlamak, sürdürülebilir ilaç bütçesi oluşturmak gibi amaçlar gütmektedir” açıklaması yapıldı.



Açıklamada, geri ödeme listesine alınacak ilaçlara ilişkin yöntemlerin kamuoyuna defalarca açıklandığı, bu amaçla oluşturulan bilimsel değerlendirme komisyonlarının maliyet unsuru gözetmeksizin bilimsel yayınlar ışığında hasta sağlığını dikkate alarak çalışmalarını objektif olarak yürüttüğü ifade edildi.

“HER TEDAVİ, HER İLAÇ KENDİ ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLEREK GERİ ÖDEME LİSTESİNE DAHİL EDİLMEKTEDİR"

Kanser tedavisi ile ilgili olarak daha önce kemoterapi, radyoterapi ve radyoizotop işlemlerinde ilave ücret alınmamakta iken 2018 yılı Temmuz ayında yapılan düzenleme ile kanser cerrahisi (kanser tedavisi için yapılan ameliyat işlemleri) işlemlerinden de hiçbir şekilde ilave ücret alınmamasının sağlandığının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine almış olduğu ilaçlardan hiçbir şekilde ilave ücret almamaktadır. İlaçlarda sadece eşdeğer ilaç grubunun üzerinde maliyeti olan ilaçlar vatandaşlarımızca tercih edildiği zaman eşdeğer farkı alınmaktadır. Vatandaşlarımızın eşdeğer fiyat aralığı içerisindeki ilaçları tercih etmesi durumunda ise hiçbir ücret ödemeden ilaçlarına ulaşabilme imkanı bulunmaktadır. 2017 yılında kanser ilaçlarından geri ödeme listesinde 480 adet ilaç bulunmaktayken, bu rakam 2018 yılında 544’e yükselmiştir.

Her tedavi, her ilaç kendi özelinde değerlendirilerek geri ödeme listesine dahil edilmektedir. Dün olduğu gibi bugünden sonra da kanser tedavisine yönelik her türlü başvuru, ilgili süreçlerden geçtikten sonra gündeme alınmaya devam edecektir. Halen, kanser cerrahisi ve ilaçlarından ücret alındığına ve bu ödemelerin bazı kriterlere takıldığına ilişkin iddia sahiplerinin konunun aslına vakıf olmaktan uzak olduğu anlaşılmaktadır.”