CB (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar ve şiddetli yağmur nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda iniş yapmak için sıra bekleyen uçaklar uzun sürede havada tur atmak zorunda kaldı. Yağmur ve dolu yağışının etkili olduğu saatlerde Atatürk Havalimanı’na iniş yapmak isteyen Türk Hava Yoları’nın Şiraz-İstanbul ve Ankara-İstanbul seferini yapan uçakları Tekirdağ Havalimanı’na, Hannover-İstanbul Ankara Esenboğa Havalimanı’na yönlendirildi. Bu arada bazı uçaklar da pisti pas geçmek zorunda kaldı.
24 Temmuz 2018 11:03
Sağanak yağış nedeniyle uçaklar inemiyor
Sağanak nedeniyle İstanbul’da hava trafiği de olumsuz yönde etkilendi.
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