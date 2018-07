23 Temmuz On Numara sonuçları açıklandı

On Numara sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı.

Her hafta pazartesi akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan On Numara'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 23 Temmuz On Numara sonuçları...

Geçtiğimiz hafta 3 kişinin büyük ikramiyeyi tutturduğu On Numara'da bu hafta kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 23 Temmuz On Numara sonuçları MPİ sorgulama sayfası.

3, 4, 6, 7, 10, 28, 32, 37, 42, 44, 49, 51, 52, 54, 59, 62, 65, 72, 73, 76, 77, 80

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 6 kişi 53 bin 106 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgiye göre, çekilişte 9 bilen 89 kişi 2 bin 387 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 590 kişi 133 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 16 bin 143 kişi 25 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 100 bin 314 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 181 bin 240 kişi 3 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Bağıcılar, Muğla'nın Menteşe, Manisa'nın Turgutlu, Kars'ın Kağızman, Çanakkale'nin Merkez ilçelerinden ve KKTC'nin merkezinden yatırdıkları belirlendi.