Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:

Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radar verilerine göre; önümüzdeki 1 saat içerisinde (21.20-22.30 TSİ) İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece) görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.