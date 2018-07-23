Yargıtay'dan eşi ile cinsel birliktelik istemeyen koca hakkında karar

Hürriyyet- Daire, eşine yönelik “Seni özel hayatımda istemiyorum, seninle cinsel birliktelik de istemiyorum” diyen kocayı ağır kusurlu buldu. Daire, her iki tarafın eşit kusurlu sayılamayacağına işaret ederek kadına, maddi-manevi tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Yargıtay, eşi ile cinsel birliktelik istemeyen kocayı ağır kusurlu saydı

MAHKEME ÇİFTİ BOŞADI

İZMİR’DE yaşayan bir çift anlaşamayınca karşılıklı boşanma davası açtı. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. İzmir 6. Aile Mahkemesi, çiftin 3 yıl önceki davasında boşanma kararı verdi. Mahkeme, kadının tazminat talebini ise geri çevirdi. Dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tarafların eşit kusurlu görülmesini hatalı buldu.

AĞIR KUSURLU SAYILDI

Daire, kocanın, eşini özel hayatında istemediğini söylemesi ve cinsel anlamda birlikte olmak istememesini ağır kusur olarak değerlendirdi. Daire, kadının maddi-manevi tazminat isteklerinin geri çevrilmesini hatalı bularak, yerel mahkeme kararını bu yönü ile bozdu.