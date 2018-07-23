Yediemin otoparkındaki hacizli araçlar buharlaştı

Otoparktan mahkeme kararı veya icra müdürlüğü izni ile çıkarabilen araçlardan 150'ye yakını kayıp. Çok sayıda avukat kayıp araçların izini sürüyor. Olayında yaşandığı süreçte, otoparkı işleten şirketin el değiştirdiği belirlendi. Şirketin yeni sahibinin ismi daha önce hırsızlık olayı ile gündeme gelmişti.

DHA'nın Hürriyet Gazetesi'nin haberinden aktardığna göre; Kasım Öztürk’e ait kamyonet, yediemin olarak otoparka teslim edildi. Öztürk, GPS sistemi bulunan aracın Bursa’ya götürüldüğünü fark etti. Avukatı ile temasa geçen Öztürk, polislerin devreye girmesi ile aracı Bursa’da yakaladı.

Çok sayıda araç sahibi, avukat ve polisleri harekete geçiren olay Pendik’teki yediemin otoparkında yaşandı. 100’e yakın aracın kayıp olduğu otopark ile ilgili yaşananlar ise, aracında GPS sistemi bulunan bir işadamının dikkati sonrası ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu 9. İcra Müdürlüğü, Kasım Öztürk’e ait 2017 model kamyonet için yakalama kararı verdi. Araç, Pendik Yeşilbağlar Mahallesi’nde bulunan L. Otopark’a (Lider Otopark Trafik Müşavirliği Emlak Turizm Otomotiv Gıda Limited Şirketi) geçen 2 Mart günü teslim edildi.

YERİNDE YELLER ESİYORDU

Yediemin otoparkında bulunan kamyonette Araç Takip Sistemi bulunuyordu. Araç sahibi Kasım Öztürk 11 Temmuz günü, otoparkta olması gereken aracının Bursa’ya götürüldüğünü fark etti. Aracı yakalamak için İstanbul’dan Bursa’ya giden Öztürk avukatını da otoparkın olduğu adrese yönlendirdi. Öztürk’ün avukatı Özgür Emre Gökçe 11 Temmuz günü Pendik Polis Merkezi Amirliği’ne gitti. Bir polis memuru ile birlikte otoparka giden Av. Gökçe, müvekkiline ait aracın, yediemin olarak bırakıldığı yerde olmadığını gördü.

ÇEKİCİNİN ÜSTÜNDE YAKALADILAR

Bu durum, otopark görevlisi A. A.’nın da imzaladığı tutanakla kayıt altına alındı. 11 Temmuz günü saat 22.44’te tutulan tutanak sonrası Pendik polisi, durumu Bursa’daki ekiplere bildirdi. Bursa polisi, Öztürk’e ait aracı, parçalanmak üzereyken yakaladı. Konu ile ilgili sorumlular hakkında işlem başlatıldı.

OLAYDAN BİR HAFTA ÖNCE HİSSE DEVRİ

Hacizli araçların yediemin olarak bırakıldığı otoparkın 4 Temmuz’da el değiştirdiği belirlendi. Şirketin eski sahipleri A. Ç. ve B. Ç., hisselerini Mustafa Ç.’ye devretti. Mustafa Ç. adı daha önceki bir hırsızlık olayı ile gündeme gelmişti. Söz konusu otoparkta yüze yakın aracın daha kayıp olduğu öğrenildi. Şirketin yeni sahibi Mustafa Ç.’ye ise ulaşılamadı.

70 BİN LİRALIK ARAÇ İÇİN 150 BİN LİRALIK TEKLİF

Konu ile ilgili görüştüğümüz Kasım Öztürk "Benim aracımın değeri 70 bin TL. Bizim olayın ortaya çıkmasından sonra, şirketi bir hafta önce devreden A. Ç., karakola gelerek bana 150 bin TL teklif etti. Amaç, şikayetinizden vazgeçmemizi sağlamaktı. Çünkü olay düşündüğünüzden de büyük çaplı. Kayıp araç sayısı, en son aldığım bilgi, 139... En kötü ihtimalle bu araçların piyasa değeri 10 milyon TL'yi aşıyor. Ben, kendi aracımı Bursa'da parçalanmak üzereyken yakaladım. Araç Takip Sistemi bende olmasaydı benim de farketmem imkansızdı. Şirkette hisse devri sonrası bu olayın olması büyük şüphe uyandırıyor. Şirketin eski sahipleri ve yeni sahibi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.