Olmayan makamın koşusu koşuldu

16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliğinin ardından 24 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından Başbakanlık kurumu resmen lağvedildi. Yayımlanan genelge ile mevzuatta ' Başbakanlık ' geçen bütün metinler 'Cumhurbaşkanlığı' olarak değiştirildi.

TJK OLMAYAN MAKAMIN KOŞUSUNU KOŞTURDU

Başbakanlık kurumunun lağvedilmesine rağmen, Türkiye Jokey Kulübü 'nün ( TJK ) yıllık koşu takviminde yer alan " Başbakanlık Koşusu" ismi değiştirilmeden koşturuldu.İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 22 Temmuz Pazar günü koşulan yarışı, Ergun Kalabak’ın sahibi olduğu 'Finesse' isimli safkan kazandı.

Çim pistte 2000 metre mesafe üzerinden yapılan koşunun ikincisi, son startında Fevzi Çakmak Koşusu (G2) galibi olan ve bugün Halis Karataş’la koşuya katılan HASAFET (Youmzain - Reemeya / Bernardini) olurken, 2017 yılı Preveze Koşusu (A3) galibi RUNNER BULL (Victory Gallop - Sun Cat / Mountain Cat) da Akın Sözen ile üçüncü oldu. Daha önce bu koşuda 2 kez ikinci, 1 kez de üçüncü olan BLAZE TO WIN (Win River Win - Lovely Blaze / Sri Pekan) ise bu yıl tabelanın dördüncü basamağında yer aldı.

Birincilik ikramiyesinin 650.000 TL olarak belirlendiği 2018 yılı Başbakanlık Koşusu’nda kazanan doru erkek at için bitiriş derecesi 2.02.08 oldu ve yarışta farklar 2 Boy - 1/2 Boy - Boyun şeklinde sonuçlandı.

Koşunun ardından düzenlenen törende, koşuyu kazanan atın sahibi Ergun Kalabak’a kupasını TJK Başkanı Serdal Adalı verdi.

TJK Genel Saymanı Adil Mert Kaya kazanan atın antrenörü Yasin Demirkıran’a, Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Göktürk de jokey Selim Kaya’ya plaketlerini takdim etti. Şeref Tribünü’nde gerçekleştirilen kupa törenine lağvedildiği için Başbakanlık kurumundan katılım olmadı.