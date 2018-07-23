Vicdansızlığın böylesi görülmedi...

DHA - Ergene'nin Misinli Mahallesi'nde hayvancılık yapan Ümit Kazan (35), hayvanlarının başında bulunan 'Kahraman' adlı çoban köpeğini yaralı halde buldu.

Kanlar içindeki köpeğini veterinere götürüp tedavi ettiren Kazan, köpeğin saman balyalarının kaldırılmasında kullanılan, ucu sivri demirli tırmıkla vurularak yaralandığının ortaya çıktığını söyledi. Kazan, "Hayvanları kontrol etmek için ahıra doğru gittiğimde yerlerin kanlı olduğunu gördüm. Önce korktum, ne oldu diye. Sonra ahıra baktığımda 'Kahraman'ı kanlar içinde gördüm. Tedavisini yaptırdım, şimdi durumu iyi, ancak bunu kim neden ve niçin yaptı anlam veremedim. Köpeğe ucu demirli tırmık ile saldırmışlar. Bunu yapanlar insan olamaz" dedi.