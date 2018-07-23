23 Temmuz 2018 16:15

Antalya'da fabrika yangını!

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ikinci kısımda yer alan dekorasyon ürünleri üretilen fabrikada, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
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DHA - Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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