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23 Temmuz 2018 16:15
Antalya'da fabrika yangını!
ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ikinci kısımda yer alan dekorasyon ürünleri üretilen fabrikada, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
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DHA
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Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
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