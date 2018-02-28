Homofobik GAP’a açılan davanın altıncı duruşması görüldü

Türkiye’nin dört bir yanında cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi nedeniyle işyerlerinde ayrımcılığa ve şiddete maruz bırakılan emekçiler hakları için mücadele ediyor.

Uluslararası tekstil firması GAP’ın Türkiye şubesinde eşcinsel bir çalışanın mobbinge maruz bırakılması ve istifaya zorlanması ile ilgili davaya dün devam edildi.

İstanbul 9’uncu İş Mahkemesi’nde görülen altıncı duruşmada, davacı M.G. ile birlikte çalışan bir tanık, “Personel müdürünün davacıya eşcinsel olması nedeniyle aşağılayıcı tarzda bakışlarına şahit oldum” dedi. Davacı M.G. ise 10 yıl çalıştığı şirkette hiçbir sorun yaşamazken personel müdürü değişikliği ile birlikte mobbinge maruz bırakıldığını anlattı.

Dava, şirketin tanıklarının dinlenmesi için 7 Haziran’a ertelendi.

M.G.’nin avukatı Eren Keskin, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “LGBTİ bireylerin her alanda verdikleri mücadele son derece önemli. İşyerinde cinsel kimliği nedeniyle hak ihlaline uğrayan çok sayıda insan var. Bu davanın onlara örnek teşkil edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.