Ankara'daki patlama sesinin nedeni belli oldu

Ankara’da, birçok ilçeden duyulan patlama sesinin nedeni belli oldu.

DHA - Saat 15.00 sıralarındaki patlama sesi, Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyuldu.

Ses nedeniyle çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri sesin nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Kentte daha önce de dinamitle yapılan kontrollü patlama endişeye yol açmıştı.

PATLAMA SESİNİN NEDENİ BELLİ OLDU

Ankara'da endişeye neden olan patlama sesinin ilk belirlemelere göre, Kahramankazan'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda F-16 uçuşu sırasındaki sonik patlamanın neden olduğu belirtildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Ercan Topaca, "Ankara’da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelmede, söz konusu patlama sesinin, F 16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğün'de yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır" dedi.