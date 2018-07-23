İşverenden bedelli askerlik itirazı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen imzasıyla yapılan açıklamada, 28 günlük temel askerlik süresinin kaldırılmasının uygun olacağı belirtildi. TİSK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Askerlikle ilgili olarak kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'üncü maddesinde özel bir düzenleme mevcut olup, Kanun Teklifi kapsamındaki bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kıdem tazminatı alarak işyerlerinden ayrılıp ayrılamayacakları konusunda bir belirsizlik söz konusudur. Konfederasyonumuz, 28 gün olarak öngörülen temel askerlik eğitiminin kaldırılması halinde kıdem tazminatı ile ilgili bu belirsizliğin giderileceği görüşünü taşımaktadır. Ayrıca bu kapsamda çalışan personelin 28 gün ücretsiz izinli olması nedeniyle işletmelerimizdeki yaşanacak iş kaybının da önüne geçilebilecektir. Diğer taraftan, 28 günlük temel eğitim süresi, kamu maliyesi için yaklaşık 1 milyar TL tutarında ek bir maliyet doğuracaktır. Bu sürenin kaldırılması halinde kamunun da önemli bir tasarruf yapması mümkün olacaktır. Sonuç olarak Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesindeki 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılması uygun olacaktır."

Bedelli askerlik, torba yasa kapsamında bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Bedelli askerlik için temel askerlik eğitiminde AK Parti'nin teklifi 28 gün yerine 21 gün olacak. Teklifteki 25 yaş ve 15 bin TL bedel şartları ise korunacak.