Taş Yapı'nın oteline mahkemeden destek

HAZAL OCAK/CUMHURİYET- İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi, tartışmalı projelere imza atan Taş Yapı’nın Karacaahmet Mezarlığı’nın yanındaki milyonlarca liralık araziye yaptığı 80 metre yüksekliğindeki otel projesine ilişkin iptal kararını ilginç bir gerekçeyle bozdu. Mahkeme, uydu görüntülerine baktıklarını, davayı açan sitenin proje alanının kuzeyinde olduğunu ancak doğrudan komşuluğunun bulunmadığı gerekçesiyle site yönetiminin dava açamayacağını savundu. Mahkeme heyeti başkanı ise karara itiraz ederek iptal kararının bozulması için yeterli gerekçelerin oluşmadığına ilişkin karara şerh düştü.

Taş Yapı’nın Darüşşafaka Cemiyeti’nden aldığı Karacaahmet Mezarlığı’nın yanındaki araziye yaptığı otel projesini mahkeme, ruhsatın dayanağı olan imar planı tadilatları ve imar planı notlarını hukuka aykırı bularak iptal etmişti. Kararda, otel projesinin hukuksuz olduğu, doğal sit alanının göz ardı edildiği ve projeye ayrıcalık tanındığı vurgulanmıştı. İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin 8 Kasım’da oybirliğiyle aldığı kararda “uygulama imar planındaki plan fonksiyonu ile yapılan inşaat uygulamasının örtüşmediği, 1. Derece Doğal Sit Alanı’nın göz ardı edildiği, plan notu ile bodrum katların emsal dışı bırakılması ve kamuya terk edilen alanların emsal hesabına dahil edilmesinin çevre yapılaşma şartlarıyla uyuşmadığına” dikkat çekilmişti.

‘Hukuka uygun’

Kadıköy Belediyesi mahkeme kararını uygulayarak temel aşamasındaki inşaat çalışmalarını mühürlemişti. Taşyapı bunun üzerine İstanbul 6. İdare Mahkemesi’ne başvurarak projenin ruhsat uyarınca yapıldığını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından onaylanan avan projeye uygun olduğunu belirtmişti. Başvuruyu görüşen mahkeme, İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin kararını anımsatarak belediyenin mühürleme işleminde hukuka aykırı bir durum olmadığına dikkat çekmişti.

İlginç gerekçe

Bunun üzerine dava, Taşyapı ve İBB’nin istinaf başvurusuyla İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi’ne taşındı. İstinafı görüşen mahkeme heyeti “yapı ruhsatı işlemlerinde bireylerin dava açması için subjektif ilişkisinin nazara alınması gerektiğini” belirterek “dava konusu parselin etrafının yollarla çevreli olduğunu, doğrudan bağlantılı olduğu bir site bulunmadığını ve uydu görüntülerinde davacı site yönetiminin dava konusu parselin kuzeyinde ancak doğrudan komşuluğunda bulunmadığını” ifade etti. Site yönetiminin projenin yapılmasını sağlayan imar planlarına askı süresinde itiraz etmediğini, süre geçtikten sonra dava açtığını ifade eden mahkeme heyeti, iptal kararını 20 Haziran’da oy çokluğuyla bozdu.

Mahkeme başkanı karara şerh düştü

Karara şerh düşen mahkeme başkanı ise iptal kararının hukuka uygun olduğunu ve kararın kaldırılmasını gerektirecek yeterli nedenlerin bulunmadığına dikkat çekti. Davayı açan SOYAK Gökyüzü Konutları site yönetiminin avukatı İlknur Aksu, ruhsat ve imar planlarının iptal edildiğini amınsatarak “Biz kararı 30 gün içinde temyiz edeceğiz ve takipçisi olacağız. Zira bu boyutta bir yapılaşma Koşuyolu’nun temiz havasını, trafiğini, leyleklerin göç yolunu, Karacaahmet Mezarlığı’nı tahrip edecek ve Koşuyolu halkının yaşamını geriye dönüşü olmayacak bir şekilde bozacaktır” dedi.