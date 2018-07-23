Öğrencilere tatilde hafızlık etkinliği

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tatil döneminde de boş durmuyor. Müdürlük ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğiyle birçok ilde ve okulda hafızlık kursları başladı.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, MEB ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” başlattı. Proje için okullar dört gruba ayrıldı. Okullar “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulları (Proje Okullar), Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Çalışmasını Uygulama Usul ve Esaslarına Göre Yapan Okullar (A Grubu), Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Çalışması İzleme-Değerlendirme Süreci Devam Eden Okullar (B Grubu) ve Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Çalışması Aday İmam Hatip Ortaokulları (C Grubu)” olarak ayrıldı. Okulların bazılarında proje uygulanmaya başlandı.



Proje Okullar listesinde 15 ilden 22 okul bulunuyor. Bu iller içinde 5 okulla İstanbul ilk sırayı alıyor. Kayseri’de 3, Ankara’da 2 okul bulunuyor. A Grubu’nda 31 ilden 48 okul bulunuyor. Bu listede de 8 okul bulunan İstanbul ilk sırada yer alıyor. B Grubu’nda 20 ilden 37 okul bulunuyor. Diğer iki gruptan farklı olarak 4 okulla Kütahya bu grupta ilk sırada. C Grubu’nda ise 38 ilden 73 okul bulunuyor. B grupta 7 okulla Konya ilk sırada yer alıyor. Toplamda listede 180 okul bulunuyor.

Uygulanmaya başlandı

B Grubu’nda yer alan Tekirdağ Çorlu İmam Hatip Ortaokulu projeyi uygulamaya başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Ersan ULUSAN, “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” etkinliklerine katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Hafızlık eğitiminin ‘Hazırlık, Hafızlık ve Pekiştirme’ den ibaret olan üç aşamasının daha iyi gerçekleştirilmesi, öğrencilerimizin bir üst öğrenime hazırlamalarının yanı sıra ileriki dönemlerde Kur’an’ın muhtevasını kavramalarına yön verecek olan akademik öğrenmeleri tamamlamaları ve okul ortamlarından uzak kalmadan diğer akranlarıyla birlikte aynı ortamda bulunarak hafızlık yapmalarını sağlama amacıyla Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce İmam Hatip Ortaokullarında ‘Örgün Eğitimle Birlikte Hazırlık Projesi’ başlatılmış ve projeyi uygulayan müstakil proje okulları açılmıştır” denildi.

Bu kapsamda proje faaliyetlerini yürüten Çorlu İmam Hatip Ortaokulu’nun çalışmalarını İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan yerinde inceledi ve faaliyetlere katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan’a İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Çakal, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Murat Kocabaş ve Çorlu Müftüsü Adem Gülmek eşlik etti.