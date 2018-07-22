Kayıp Evrim soruşturmasından flaş gelişme

3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dün baba Burhan Atış, anne Dilek Atış ile amca Niyazi Atış gözaltın alınmıştı. Amca Niyazi Atış, bugün ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Amca Atış, Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Söyleyecek bir şeyim yok. Bizde arıyoruz. Bizi de çağırdılar ifadeye ona geldik" açıklamasını yaptı.

Kayıp Evrim'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış'ın ise sorgularının devam ettiği öğrenildi.

3 yaşındaki Evrim Atış'tan 10 Temmuz'dan beri haber alınamıyor.